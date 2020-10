Tijdens aangekondigde flitsmarathon: laagvlieger betrapt tegen 138 per uur in bebouwde kom VHS

09 oktober 2020

11u53 2 Kortrijk Liefst 3.333 bestuurders werden gecontroleerd, op 13 drukke locaties in de politiezone Vlas, tijdens de jongste nationale flitsmarathon. Iets meer dan 10 procent reed te snel. Eén laagvlieger klokte af op 138 kilometer per uur in zone 50.

De nationale flitsmarathon liep van woensdagmorgen en duurde tot donderdagmorgen. Ook de politiezone Vlas nam deel aan het initiatief en controleerde op liefst 13 verschillende locaties. Dat gebeurde niet alleen in het centrum van Kortrijk maar ook in alle deelgemeenten, aangevuld met Kuurne en Lendelede. Tijdens de gerichte controles werden 359 automobilisten betrapt op te snel rijden. Eén van hen maakte het wel heel bont. De man werd op de President Kennedylaan in Kortrijk, waar de maximumsnelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur, geflitst tegen 138 per uur. De man mag een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten. Daar zal hij een rijverbod en een fikse boete krijgen. “Het is net voor die kleine categorie van hardleerse bestuurders dat we onze snelheidscontroles blijven organiseren”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Het overgrote deel van de automobilisten houdt zich wel netjes aan de regels.” De brutale overtreding is opmerkelijk want de nationale flitsmarathon was ruim aangekondigd.