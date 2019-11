Tijdens ‘6 Uren van Kortrijk’: dubbel zoveel geflitste snelheidsduivels op zaterdag dan op zondag VHS

22u11 0 Kortrijk Iets meer dan acht procent van de gecontroleerde voertuigen in de omgeving van het parcours en in het stadscentrum reed afgelopen weekend te snel, tijdens de rally ‘6 Uren van Kortrijk’. Opvallend: zaterdag waren er bijna dubbel zoveel zondaars als zondag. De politie schreef ook nogal wat processen-verbaal uit voor foutparkeren.

De politie van de zone Vlas zette twee flitsvoertuigen in, onder meer in Aalbeke (Moeskroensesteenweg), Marke (Pottelberg, Rekkemsestraat en Marksesteenweg), Rollegem (Kwabrugstraat, Tombroekstraat en Aalbeeksestraat) en Kortrijk zelf (Doornikserijksweg en de de zone 30 in de Rijselsestraat en de Koning Albertstraat). “Op zaterdag controleerden we bijna 4.000 voertuigen, op zondag zelfs nog iets meer”, weet politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Zaterdag reed 10,7 procent te snel, zondag was dat 5,9 procent.” Het lijkt er op dat de controles op zaterdag hun effect niet misten op zondag.

Takelen en foutparkeren

Ondanks waarschuwingsborden die ruim vooraf geplaatst werden, moesten zaterdagmorgen toch 81 voertuigen getakeld worden om de servicezone vrij te maken voor de rallyteams. “We stelden ook 29 processen-verbaal op voor foutparkeren, zowel in het centrum van de stad als in de omgeving van het parcours”, zegt Detavernier. “Het leeuwendeel van de foutparkeerders, 23 om precies te zijn, had zijn voertuig achtergelaten op het fietspad langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke.” Tijdens de wedstrijd moesten ook een piloot en z’n bijrijder preventief naar het ziekenhuis nadat ze gecrasht waren tijdens de klassementsproef in Bellegem.