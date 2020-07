Tijdelijk zomerspeelplein uit gerecupereerde boomstammen Joyce Mesdag

09 juli 2020

16u42 0 Kortrijk Na Rollegem heeft nu ook Bissegem een zomerspeelplein. Het zomerspeelplein, gemaakt uit boomstammen die gerecupereerd werden bij rooiwerken in Marke, siert Bissegemplaats tot begin september.

“Het zomerspeelplein op de Grote Markt is al lang een gekend begrip in Kortrijk”, zegt schepen Bert Herrewyn (Sp.a) “Onder de noemer Kortrijk Kinderrijk wil de stad deze bestuursperiode verder gaan en de leukste plek voor kinderen worden. We willen onder meer het concept zomerspeelplein uitbreiden naar elke deelgemeente. Het Rollegemse zomerspeelplein van vorig jaar diende als experiment. In Rollegem blijft het zomerspeelplein wegens groot succes zelfs permanent staan.”

Bissegem was dit jaar aan de beurt. “Nester, dat constructies maakt met bomen en hout, leverde het beste ontwerp. Door het gebruik van natuurlijke materialen, voornamelijk grote boomstammen, wordt de natuur het centrum van Bissegem binnengebracht.”

De speelconstructie heeft geen vaste vorm. “De boomstammen kunnen in sneltempo van elkaar worden gehaald, in minder van 5u, en op een andere manier terug opgebouwd worden.”

Weetje: de houten speelconstructie is vervaardigd uit Kortrijkse boomstammen. Deze werden gerecupereerd uit een aantal bomen die geveld moesten worden in de Slekkestraat in Marke. Er werd 20.000 euro geïnvesteerd. “Dood hout komt opnieuw tot leven met dit verrassend zomerspeelplein voor Bissegem”, zegt Bert Herrewyn.