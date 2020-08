Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Oudenaardsesteenweg door werken tussen rotondes Cowboy Henk en Q8 Peter Lanssens

03 augustus 2020

De firma Norré-Behaegel uit Westende herasfalteert van maandag 10 tot donderdag 13 augustus een deel van de Oudenaardsesteenweg (N8) in Kortrijk. Het gaat over een strook tussen de rotonde waar de plantenbuste van Cowboy Henk staat en de rotonde aan het tankstation Q8, nabij de grens met Zwevegem. Om de wegenarbeiders veilig te laten werken, is er van 10 tot en met 13 augustus vanuit Zwevegem eenrichtingsverkeer op de Oudenaardsesteenweg van kracht. Verkeer dat uit de richting van Kortrijk komt, volgt tijdens de werken een omleiding via de ring rond Kortrijk (R8) en Stasegem.