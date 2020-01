Tijdelijk éénrichting in Groeningelaan naar Veemarkt Peter Lanssens

07 januari 2020

De firma Elta bvba uit Wetteren voert op donderdag 9 en vrijdag 10 januari rioleringswerken uit in de Groeningelaan, nabij huisnummer 2. Om de werken veilig te laten verlopen, is er op die dagen éénrichtingsverkeer in de richting van de Veemarkt van kracht in het stuk van de Groeningelaan tussen het Groeningemonument en de parking Veemarkt. Verkeer in de andere richting naar de Gentpoort toe volgt die twee dagen een omleiding via de Wandelingstraat, Veldstraat en Leeuw van Vlaanderenlaan. Om die omleiding vlot te laten verlopen, is er ook in de Wandelingstraat éénrichtingsverkeer, tussen de Veemarkt en de Veldstraat.