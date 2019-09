Tieners gaan op de vuist in het station van Kortrijk Alexander Haezebrouck

25 september 2019

16u43 14 Kortrijk Er is opnieuw een vechtfilmpje opgedoken waarop te zien is hoe jongeren op de vuist gaan met elkaar. Deze keer vond de vechtpartij plaats in het station van Kortrijk. De feiten zijn van maandag na schooltijd, de politie kwam ter plaatse.

Het filmpje werd gepost door het Vlaams Belang Kortrijk op hun Facebookpagina. De feiten dateren van maandagavond omstreeks 16.15 uur vlak na schooltijd. Twee groepjes minderjarigen vechten een conflict uit in het station van Kortrijk ter hoogte van de fietsenstalling langs de Minister Tacklaan. Geen van de jongeren raakte zwaargewond. “We zijn op de hoogte van de feiten en zijn maandag ook ter plaatse geweest”, zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “De betrokkenen zijn bij ons bekend en we zijn bezig met de zaak.”

Volgens een anonieme tipgever van het Vlaams Belang gaat het om leerlingen van een school in Kortrijk en is de directie op de hoogte maar grijpen ze te weinig in. “We zijn inderdaad op de hoogte van het filmpje en daar zijn meer dan waarschijnlijk ook leerlingen van onze school bij betrokken”, reageert de algemeen directeur. “Als het zo is dat die feiten van agressie ook de werking op school verstoren, dan zullen we het zeker niet nalaten om in te grijpen. Ik heb begrepen dat de politie ermee bezig is, en dan denk ik dat het verstandigst is dat we eerste de politie hun werk laten doen. Zo’n zaken kunnen sowieso nooit getolereerd worden.”