Tiener roept met hippe actie tot dragen van mondmasker op: “Veel jongeren tonen goede voorbeeld” Peter Lanssens

23 juli 2020

15u10 0 Kortrijk De Nationale Veiligheidsraad heeft op donderdag 23 juli beslist om De Nationale Veiligheidsraad heeft op donderdag 23 juli beslist om de mondmaskerplicht fors uit te breiden . Het sein voor Kortrijkzaan Jean-Philippe Vrijghem (19) om mensen op een speelse manier op te roepen om die plicht te respecteren, door hen te vragen een selfie te nemen met mondmasker aan en die foto met als hashtag #jpstyle op sociale media te plaatsen. Tientallen mensen gaven al gehoor aan de oproep, zoals Open Vld-fractieleider in de Kamer Vincent Van Quickenborne en nationaal CD&V-voorzitter Joachim Coens.

“Ik vind het dragen van een mondmasker superbelangrijk”, zegt Jean-Philippe. “Niet alleen om jezelf, maar ook om je medemensen te beschermen. Het is een teken van respect voor iedereen. Ik ben daarom de actie #jpstyle gestart om het hip te maken. En het werkt. Het doet verder deugd om te zien dat ook heel wat jongeren aan de actie meedoen. Jongeren zitten veel op sociale media, dus moet je hen op die manier proberen te bereiken. Ik heb zelfs al gezien dat mijn hashtag tot in Amerika en Engeland wordt gebruikt. We kunnen het niet genoeg herhalen. Zet een mondmasker op waar dat moet”, aldus de jongeman.