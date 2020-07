Tiener blijft met corona-acties uitpakken: “Winst van verkoop t-shirts gaat naar ziekenhuis AZ Groeninge” Peter Lanssens

28 juli 2020

16u51 0 Kortrijk Er staat geen maat op Jean-Philippe Vrijghem (19). De Kortrijkzaan blijft in tijden van corona met nieuwe acties voor het goeie doel uitpakken. Hij is deze keer met een verkoop van t-shirts gestart. Op de t-shirts staat ‘please keep distance’, om de mensen er nog maar eens aan te herinneren om afstand te houden. De winst van de verkoop gaat naar het ziekenhuis AZ Groeninge.

“Ik wil de mensen in de zorg een hart onder de riem steken en met deze t-shirts een belangrijke boodschap op straat verspreiden”, vertelt de tiener. Hij verkocht al 38 t-shirts. Een t-shirt kost 25 euro, 5 euro gaat telkens naar AZ Groeninge. “De resterende 20 euro gebruik ik om uit de kosten te raken, want de productiekost is niet laag.”

De t-shirts zijn ontworpen door het marketingbureau Bureau Boone uit Wevelgem, dat de actie mee in goeie banen leidt. Jean-Philippe Vrijghem hoopt om zeker 100 t-shirts te verkopen en zo minstens 500 euro in te zamelen. Het ziekenhuis zal het geld binnen het fonds AZ Groeninge gebruiken om beschermingsmateriaal zoals mondmaskers aan te kopen. “Hartelijk dank voor deze genereuze actie voor ons ziekenhuis”, mailde CEO Inge Buyse al naar de tiener. De t-shirts zijn geel, maar er komen ook nog versies in het rood en het zwart. “Zo hebben we symbolisch de drie Belgische kleuren, want het is een strijd die we samen voeren”, besluit Jean-Philippe Vrijghem. Een t-shirt kopen: mail naar kortrijkmagazine@gmail.com of tel. 0494/28.92.94.

Jean-Philippe Vrijghem liet zich eerder al enkele keren opmerken. Zo begon hij in maart met een Facebookpagina om er mensen op samen te krijgen. Die groep deed tijdens de eerste lockdown vrijwillig boodschappen voor mensen die niet uit hun kot konden. De Kortrijkzaan lanceerde recent ook een shop- en reclamemagazine om lokale ondernemers in Kortrijk een duwtje in de rug te geven. En hij roept met de actie #jpstyle speels op om altijd een mondmasker te dragen, nu er een mondmaskerplicht is in Groot-Kortrijk.