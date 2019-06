Tiene Castelein (40) verlaat tijdelijk gemeenteraad door borstkanker: “Dames, laat u screenen” Peter Lanssens

11 juni 2019

13u40 0 Kortrijk Tiene Castelein staat tot en met de zitting in september haar bevoegdheden als voorzitter van de gemeenteraad aan partijgenoot Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) af. De advocate heeft borstkanker. “De kanker is in april tijdens een routinecontrole ontdekt. Bij deze een warme oproep aan alle dames: laat jullie vroeg genoeg screenen op borstkanker”, zegt Tiene Castelein.

De zaakvoerster van Bonus Advocaten in de Stationsstraat werd op 30 april geopereerd in AZ Groeninge in Kortrijk. Er wordt nu in het UZ in Leuven bekeken welke behandeling Tiene Castelein nog verder moet krijgen. “Het komt wel goed hoor, maar ik kreeg toch een mentale klap”, vertelt ze. “Omdat de behandeling meer energie van me vraagt dan ik initieel had vooropgesteld, doe ik het de komende perionde rustiger aan. Ik blijf aan de slag als advocate, maar verlaat de gemeenteraad met ingang van vandaag. Ik hoop de gemeenteraad snel, wellicht vanaf oktober, weer met hernieuwde kracht te vervoegen. Beter zo, want de vaak lange zittingen zijn niet te onderschatten. Nu ik fysiek minder weerbaar ben, is het beter om verstandig met mijn energie om te gaan. Het is op het goeie moment ook, want in de zomer staat de politiek sowieso op een laag pitje. Ik dank iedereen voor de de steun die ik krijg. Ik kreeg al erg veel berichten met tips over hoe om te gaan met kanker. Het is ongelooflijk hoeveel mensen in mijn omgeving al te maken kregen met de ziekte”, aldus Tiene Castelein.