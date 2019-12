Tienduizenden euro cocaïne en luxegoederen in beslag bij oprollen drugsnetwerk in Kortrijkse regio LSI

13 december 2019

11u06

Bron: LSI 12 Kortrijk Dankzij maandenlang speurwerk heeft de politie van de zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) twee drugsdealers van 22 en 23 jaar opgepakt. Dat gebeurde bij 9 huiszoekingen in Kortrijk, Marke, Gullegem, Lauwe, Harelbeke en Wommelgem. Tegelijkertijd konden ook tal van luxe-artikelen in beslag genomen worden.

Onder leiding van de onderzoeksrechter in Kortrijk konden eind november vijf verdachten opgepakt worden. Na voorleiding bij de onderzoeksrechter zijn twee van hen aangehouden. Het gaat om twee jongeren van 22 en 23 jaar uit Marke (Kortrijk) en Lauwe (Menen). “Tijdens de huiszoekingen kon ook 843 gram cocaïne met een straatwaarde van zo’n 45.000 euro, zo’n 48.000 euro cash geld en voor tienduizenden euro luxegoederen in beslag genomen worden”, weet Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. Ook een Rolexhorloge van 38.750 euro, schoenen van de merken Louboutin, Philipp Plein en Gucci, kledij van Louis Vuitton, Hermès, Philipp Plein en Gucci en handtassen van Louis Vuitton zijn door de politie opgeladen. Verder zijn ook een Audi en Volkswagen, Samsung LED-tv, verschillende i-Phones, een revolver met patronen en een pers om cocaïne in blokken te persen in beslag genomen.

“Het drugsnetwerk haalde de cocaïne vanuit Antwerpen en verdeelde de drugs verder in de streek”, vult Tom Janssens van het Kortrijkse parket aan. De raadkamer verlengde ondertussen de aanhouding van het werkloze duo al met een maand. Hun luxueuze levensstijl rijmde niet met hun beperkte inkomsten.