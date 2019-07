Tiende reeks Zomermarktjes wordt donderdag afgetrapt Joyce Mesdag

01 juli 2019

Komende donderdag wordt een eerste in een reeks van vier Zomermarktjes afgetrapt: je kan er op het Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandaeleplein vanaf 17u genieten van een hapje, een drankje, en zuiders geïnspireerde optredens. Op 4 juli staat Travelbees op de planken, op 18 juli Radio Vader, op 22 augustus Silicon Carne en op 29 augustus Louie Louie. De Zomermarktjes vieren hun 10e verjaardag, het is dit jaar immers precies 10 jaar geleden dat het eerste zomermarktje werd georganiseerd… Nieuw dit jaar is dat er ook op het Overbekeplein iets te beleven valt. Het Overbekepleincomité slaat de handen in elkaar en zorgt voor eten en drinken, en vermaak voor jong en oud door onder meer Ziggy en de Stroaete.