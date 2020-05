Tien agenten en politiezone Vlas vragen schadevergoeding van spoorloze messentrekker LSI

Bron: LSI 0 Kortrijk Tien agenten van de politiezone Vlas en de politiezone zelf hebben zich voor de rechtbank van Kortrijk burgerlijke partij gesteld tegen een spoorloze 25-jarige man van Soedanese afkomst. Op 21 mei 2019 viel hij een agent met een mes aan, een andere agent werd gebeten.

Aan de rotonde aan fietsenwinkel Spitter in de Zwevegemsestraat in Kortrijk merkte wijkagent Hans V. het verdachte gedrag van Mohamed A. op. De man van Soedanese afkomst reageerde niet op de vraag van de agent om te gaan zitten maar ging in de aanval. De agent kreeg een duw en moest tot twee keer toe een uithaal met een mes ontwijken. Hij liep toch een snijwonde van 4 centimeter op en brak bij een val zijn elleboog. Hij onderging al een operatie en moet in november nog eens onder het mes. Uiteindelijk kon de agent A. onder schot houden. Tal van andere agenten moesten met wapenstok en pepperspray tussenkomen om A. te arresteren. Een tweede agent werd gebeten. In totaal kregen 10 agenten met het weerspannig gedrag van de man te maken.

De openbare aanklager verdenkt Mohamed A. van opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade. “Omdat hij in de noodopvang van het CAW vooraf een keukenmes meenam”, aldus het openbaar ministerie. “Hij vreesde blijkbaar al problemen nadat hij de dag voordien aan het station een fiets had gestolen.” In ons land had Mohamed A. een blanco strafregister maar in Duitse en Franse databanken was hij al gekend. Hij riskeert twee jaar cel en een boete van 800 euro. Na zijn arrestatie verbleef hij enkele maanden in de cel. Ondertussen is van hem geen spoor meer, ook zijn advocate trok zich terug. De rechter velt op 8 juni een vonnis.