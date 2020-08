Ticketverkoop voor coronaproof seizoen in schouwburg gestart

Kortrijk

De Schouwburg in Kortrijk is klaar voor een coronaproof seizoen, nu de zetels beneden zijn weggehaald en de vloer op gelijke hoogte van het podium is gebracht. De nieuwe balzaal maakt het mogelijk om afstand te houden van elkaar. De online ticketverkoop voor het eerste luik van het nieuwe seizoen is vrijdagmiddag gestart, met een aangepast programma tot eind oktober, volledig volgens de laatste coronarichtlijnen.