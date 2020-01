Ticketverkoop Spinrag start zaterdag: “Kinderkunstenfestival lokte 11.500 bezoekers in 2019” Peter Lanssens

10 januari 2020

12u50 0 Kortrijk De online ticketverkoop voor de achttiende editie van Spinrag start op zaterdag 11 januari om 10 uur. “Ik raad iedereen aan om tijdig te kopen, want het kinderkunstenfestival lokte vorig jaar 11.500 bezoekers”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Het wordt weer een prachtige krokusvakantie. Door kinderen te prikkelen met cultuur en hen zich creatief te laten uitleven.”

Spinrag palmt van 21 februari tot 1 maart de stad in. Het aanbod omvat onder meer leuke podiumvoorstellingen, circus en figuurtheater met als voornaamste locaties de stadsschouwburg, muziekcentrum Track en kunstencentrum BUDA. Er verschijnen verder weer grote zeecontainers op het Schouwburgplein en de Grote Markt. Kinderen worden in de omgebouwde mini schouwburgen klaargestoomd voor mini voorstellingen. Dat concept was een succes vorig jaar. Nog enkele blikvangers: een fietsbelconcert, een concert voor kinderen door Het Zesde Metaal en een jeugdfilmfestival in Budascoop. Wie even wil uitblazen, zal dat kunnen in een als gezinscafé ingerichte foyer van de stadsschouwburg, in de rotonde van Budascoop en in horecazaak Pand.A in muziekcentrum Track. Tot slot: het kinderkunstenfestival wordt met Spinrag 2.0 ook een jaarwerking met onder meer theaterateliers, projecten op kwetsbare plaatsen, livestreaming in ziekenhuizen en mobiele ateliers in scholen. Het volledige programma van Spinrag ontdek je op www.spinrag.be. Tickets kopen kan niet enkel online. Je kan ze vanaf maandag 13 januari ook telefonisch reserveren: tel. 056/23.98.55. Of je koopt ze aan de balie van UiT in Kortrijk op het Schouwburgplein 14.