Tibo (20) verrot geslagen aan garage, vrienden van daders verspreiden filmpje van aanval op sociale media VHS/LPS

22 december 2019

19u00 32 Kortrijk Tibo Viaene (20) uit Marke is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Kortrijk het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Dat gebeurde vlakbij ’t Straatje. De daders sloegen toe op het moment dat Tibo zijn fiets uit een garage in de buurt wou halen, wetend dat hun daden dan niet konden geregistreerd worden door bewakingscamera’s. “Het was vijf minuten lang de hel”, zegt Tibo.

De Warmste Week brengt niet bij iedereen gevoelens van samenhorigheid naar boven, zo bleek afgelopen weekend. Samen met vrienden trok Tibo Viaene naar de Burgemeester Reynaertstraat (’t Straatje, in de volksmond). “We wilden er op het gemak eentje drinken”, zegt Tibo. “Omdat er binnen veel volk was, stonden we buiten op het terras. Op een bepaald moment zie ik hoe een vriend van me werd aangesproken door een trio dat hem een sigaret vroeg. Hij weigerde echter beleefd en dat konden ze niet appreciëren. Ik ging rustig vragen wat het probleem was maar uit het niets sloeg één van de drie me vol in het gezicht.”

Geen onbekende

De politie, die bewust in de buurt aanwezig was, snelde meteen toe. “We kregen de raad om naar binnen te gaan, het trio moest vertrekken”, zegt Tibo. “De agenten zeiden me dat de kerel die me geslagen had, een Tsjetsjeen, gekend was voor dergelijke feiten. ‘Laat hem met rust’, gaven ze mee. We probeerden toch nog het beste te maken van de avond, al spookte het voorval wel door mijn hoofd. Maar ik had niet het minste vermoeden van wat me te wachten stond, toen we anderhalf uur later naar huis vertrokken.”

Ze duwden me naar binnen, sloegen me verrot en schopten waar ze maar konden.” Tibo Viaene (20)

Defibrillator beschermd

Tibo had z’n fiets in een garage geplaatst, om de hoek van de Burgemeester Reynaertstraat. “Toen ik de poort opende, tikte iemand me op de rug. Ik draaide me om en stond oog in oog met twee van de drie gasten die eerder voor moeilijkheden hadden gezorgd. Ze duwden me naar binnen, sloegen me verrot en schopten waar ze maar konden. Ik viel op de grond maar ze trokken me recht om opnieuw zwaar te kunnen uithalen. Tegen twee man had ik geen verhaal. Ik dacht alleen aan mijn defibrillator waarmee ik al vrijwel m’n hele leven rondloop. Die moest ik beschermen want een kwalijke trap kan zomaar een shock veroorzaken en dan is het gedaan met mij.”

Vrienden van daders filmen zinloos geweld

Na vijf minuten vertrokken de daders. “Ik heb mijn vader gebeld en ben naar de spoedafdeling gebracht”, vertelt Tibo die over zowat het hele lichaam kneuzingen opliep. “Maar mijn gezicht is er het ergst aan toe. Mijn neusvleugels zijn kapot, het neusbeen verbrijzeld. Er was ook overal bloed. Maandag komt er plastische chirurgie aan te pas om weer iets van mijn neus te maken.” De jongeman probeert te bekomen van de gebeurtenissen maar makkelijk is dat niet. “Er was helemaal geen aanleiding om mij zo aan te pakken”, vertelt hij. “Intussen weet ik ook dat vrienden van de daders het zinloos geweld gefilmd hebben en intussen via Facebook en Instagram hebben verspreid. Ik heb daar screenshots van genomen en ben er mee naar de politie gestapt. Die zijn bezig met het onderzoek en de daders zullen geïdentificeerd worden. Hopelijk volgt dan een serieuze straf”, besluit de jongeman.