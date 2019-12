Theo reist door heel het land: “Veiling van door 82 BV’s gesigneerde kikkers steunt therapie voor jongeren” Van Remco Evenepoel tot K3 en Marco Borsato: iedereen doet mee Peter Lanssens

11 december 2019

12u11 14 Kortrijk Isabel De Wever (47) en haar man trokken maandenlang met Theo door België en Nederland, om BV’s op te zoeken. 82 van hen signeerden de leuke kikker: van Remco Evenepoel tot K3 en Marco Borsato. Om een veiling voor Therapeuten voor Jongeren (Tejo) vleugels te geven. “Toen ik vier jaar geleden zelf therapie nodig had, viel het me op hoeveel jongeren er met het leven worstelen. Dat raakte me heel diep”, vertelt Isabel. Ze krijgt verder steun van brouwerij ’t Gaverhopke in Waregem, waar komend weekend een kerstmarkt en Warmste Wandeling voor Tejo gepland zijn.

Postbode Isabel De Wever uit Marke ontdekte Theo in de creatieve winkel Tiny’s Hobby in Kortrijk. De kikker in juweelcement heeft een kroon van bladgoud, met een laagje vernis. Isabel en haar man Sigurd Vandenbroucke (47) maakten er al ruim 300. “We zitten al aan bijna 150 kilogram cement”, lacht Sigurd. De meeste zijn verkocht, met steun vooral van ‘superverkoper’ Jan Suys (55) uit Ninove. Het meest opmerkelijke is een veiling van nu al door 82 BV’s gesigneerde kikkers. Om dat waar te maken, trokken Isabel en haar man vier maanden lang het hele land door. “Heel intense maanden waren het, we stopten er al onze vrije tijd in”, vertelt Isabel. “Gella Vandecaveye beet de spits af, in augustus. We werden erg goed ontvangen bij de ex-judoka, waarna de trein vertrokken was. We raakten zelfs in televisiedanswedstrijd Dancing With The Stars binnen. Waar we BV’s zoals Jacques en Julie Vermeire, Evy Gruyaert, Kelly Pfaff en Sam Gooris allemaal een kikker lieten signeren.”

Er zitten er heel bijzondere bij. Zo tekende Wim Opbrouck er kikkervisjes op, Els de Schepper zoende Theo met rode lippenstift en cabaret-duo Kommil Foo tekende een strontje op het achterste van de kikker. Isabel De Wever

Lopend vuurtje

Het zijn te veel BV’s om ze allemaal op te noemen. “Momenteel is de meest gegeerde gesigneerde kikker in de veiling van Niels Destadsbader. Die staat aan 95 euro”, vertellen Isabel en Sigurd. “Er zitten er nog heel bijzondere bij. Zo tekende Wim Opbrouck er kikkervisjes op, Els de Schepper zoende Theo met rode lippenstift en cabaret-duo Kommil Foo tekende een strontje op het achterste van de kikker. Zelfs Marco Borsato signeerde er eentje, in Nederland. En dan zijn er ook nog de vele sportfiguren zoals wielrenner Remco Evenepoel en Rode Duivel Dries Mertens. Op den duur wisten alle BV’s van het bestaan van Theo af. Het ging als een lopend vuurtje rond.”

Taboe doorbreken

De BV’s waren ook oprecht geraakt door het persoonlijke verhaal van Isabel: “Theo straalt symboliek uit: het verlichten en goudkleurig maken van de grijze massa van jongeren en het verhaal van de prinses met de kikkerprins. Kijk, vier jaar geleden ben ik zelf mentaal gecrasht en opgenomen in het Huis van Beweging in het ziekenhuis AZ Groeninge. Het licht was uitgegaan. Tot mijn verbazing trof ik er veel jongeren aan, die het ook heel moeilijk hadden. Ik vond ze daar niet passen omdat ze nog zo jong waren. Dat raakte me heel diep. Ik nam hun verhalen mee naar huis. Het was daar, in het Huis van Beweging, dat ik een psychologe leerde kennen die in Therapeuten voor Jongeren (Tejo) werkt, met vestiging in de Wijngaardstraat in Kortrijk. Jongeren tussen 10 en 20 jaar die het even niet meer zien zitten, krijgen er gratis psychotherapeutische hulp. Anoniem, om het taboe te doorbreken. En de jongeren te overtuigen om hun problemen kenbaar te maken en zich te laten helpen. Kom er voor uit, als je je niet goed voelt en worstelt met het leven. Tejo levert schitterend werk. Maar de organisatie werkt enkel met giften, zonder subsidies. Vandaar onze actie”, aldus Isabel De Wever. De veiling Theo4Tejo loopt nog tot en met vrijdag 13 december om 12 uur op https://www.2dehands.be/u/theo4tejo/39277234.

Jongeren tussen 10 en 20 jaar die het even niet meer zien zitten, krijgen gratis psychotherapeutische hulp bij Tejo. Anoniem, om het taboe te doorbreken. En de jongeren te overtuigen hun problemen kenbaar te maken en zich te laten helpen. Kom er voor uit, als je je niet goed voelt en worstelt met het leven. Isabel De Wever

Kerstmarkt en Warmste Wandeling

Er is meer: vrienden Gudrun Vandoorne (43), Bruno Delrue (44), Elsie Baert (55) en Jef Goemaere (61) reiken een helpende hand. Door komend weekend een soort slotshow in de ambachtelijke brouwerij ’t Gaverhopke in de Platanendreef in Nieuwenhove bij Waregem te houden. Op het programma: een kerstmarkt op zaterdag 14 december van 16 tot 19 uur en op zondag 15 december van 14 tot 18 uur, met optredens van Midlife Crisis, Face your Fears en Trivival. Wie 3 euro betaalt, kan met start en aankomst in ’t Gaverhopke ook deelnemen aan de Warmste Wandeling, met een uitgestippelde route van zo’n 5 kilometer. Ook al die opbrengsten gaan naar Tejo, in het kader van de Warmste Week. Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina Samen Sterk voor Tejo. De cheque met de totale opbrengst voor Tejo, er wordt op enkele duizenden euro’s gemikt, wordt op donderdag 19 december overhandigd in het Warmste Week-dorp van Studio Brussel op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk.