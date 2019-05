Themadag rond water: “75 procent van de kinderen komt wel eens gedehydrateerd op school aan” Peter Lanssens

28 mei 2019

17u08 22 Kortrijk Tot 75 procent van de kinderen tussen 8 en 13 jaar komt wel eens gedehydrateerd op school aan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. In de vrije Centrumschool in Marke was er daarom dinsdagnamiddag een sensibiliseringsactie.

Tot 70 procent van de Belgische bevolking drinkt te weinig water of andere niet-gesuikerde dranken. GoodPlanet Belgium en Spa spelen daar nu op in door vijf Vlaamse, vijf Waalse en een Brusselse school te trakteren op een themadag rond water. Om zo leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over het belang van water drinken.

Water

In Marke trokken leerlingen en leerkrachten van de vrije Centrumschool dinsdag in groepjes van workshop naar workshop zoals een twister-spel rond hydratatie, limonades maken, een waterproeverij en leren hoeveel water er in een lichaam zit. “Water drinken is essentieel voor ons lichaam”, zegt Anna Leonard van GoodPlanet Belgium. “Het lichaam van een kind bestaat voor 65 procent uit water. Een 10-jarige verliest elke dag zo’n twee liter water. Een kind haalt gemiddeld 0,5 liter uit voeding. Dus is het aan te raden voor een kind om per dag ook 1,5 liter water te drinken. Om hoofdpijn, concentratieverlies, krampen en urineweginfecties te voorkomen.”

Geen gesuikerde dranken

Tot 90 procent van kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar volgt die nuttige aanbevelingen niet. Dat kan dus beter. Gesuikerde dranken zijn geen oplossing en vormen net een probleem. Zo bevat een beker sinaasappelsap van 25 centiliter het equivalent van vijf klontjes suiker”, aldus Anna Leonard.