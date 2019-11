Theater Antigone pakt uit met voorstelling over Jeugdzorg Joyce Mesdag

08 november 2019

Theater Antigone pakt uit met de voorstelling Banzaï, waarin het thema ‘jeugdzorg’ centraal staat. Banzaï is Chinees voor ‘ik wens u tienduizend levens toe’. “Jonge theatermaker Gökhan Girginol ging met vier jonge acteurs aan de slag om een stuk te maken over de leefwereld van jongeren, een thema waardoor hij al langer gefascineerd is vanuit zijn workshops in verschillende scholen in het Genkse”, zegt PR-verantwoordelijke Ruth Desmit. “Aan de hand van gesprekken en interviews met opvoeders uit de jeugdzorg, leraren en jongeren van verschillende afkomst kwam Banzaï tot stand. Niet alleen de pijnlijke, ook de positieve verhalen krijgen een plek op de scène.” Leonie Buysse, Gilles Van Hecke, Emma De Poot, Hussein Mahdi al-Khalidi zijn de acteurs van dienst.

Place to be is Theater Antigone, Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk. Het stuk wordt opgevoerd op vrijdag 15 november 2019 en zaterdag 16 november. Meer info op www.antigone.be.