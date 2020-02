Texture zoekt textielmakers: “Voor indrukwekkende installatie met figuren, vlaggen en tapijten” Peter Lanssens

03 februari 2020

14u24 10 Kortrijk Klaas Rommelaere zoekt textielmakers om een indrukwekkende installatie met figuren, vlaggen en tapijten voor het museum Texture te maken. Alles wordt geborduurd, geknoopt, gemaasd en gehaakt. Er zijn workshops in Texture. Voorkennis is niet vereist. “Ik vraag enkel engagement om samen met mij aan de slag te gaan”, zegt de specialist in textielsculpturen met naald en draad.

De kunstenaar maakt de ontwerpen, die de textielmakers met eigen fantastie en kleurkeuze invullen. Alle stukken versmelten tot één grote installatie, die vanaf 3 oktober in museum over Leie en vlas Texture te bewonderen is. “Klaas Rommelaere getuigt van hoe een jonge generatie kunstenaars eeuwenoude ambachtelijke technieken gebruikt en samenbrengt in een heel hedendaagse beeldtaal”, zegt Sylvie de Coster, conservator van Texture. “Een installatie gemaakt door enthousiaste Kortrijkzanen, die elk op hun eigen manier aan de slag gaan. Ik kijk al uit naar het eindresultaat”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “We dragen ons rijke textielverleden hoog in het vaandel.”

Er zijn vanaf 4 maart telkens op woensdag van 14 tot 17 uur workshops in het textielatelier in Texture in de Noordstraat 28. De workshops lopen tot en met woensdag 19 augustus. Zin om mee te doen? Mail naar texture@kortrijk.be. Alle materiaal wordt voorzien. Meer info staat op www.texturekortrijk.be.