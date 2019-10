Textielverzorgingsbedrijf Malysse overgenomen door Cleanlease, geen ontslagen AHK

19 oktober 2019

15u08 0 Kortrijk Het bedrijf Malysse uit Heule dat gespecialiseerd is in textielverzorging en logistiek in de medische sector wordt overgenomen door Cleanlease uit Oedelem. Cleanlease is een sectorgenoot van Malysse. Er vallen door de overname geen ontslagen bij Malysse.

Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in textielverzorging en logistiek in de medische sector. Ze verhuren en beheren beddengoed en ander textiel in onder meer ziekenhuizen. De prijzen liggen erg laag in die markt waardoor er weinig ruimte is om andere, meer innovatieve producten te ontwikkelen. Beide bedrijven deden hetzelfde in een erg krappe markt, maar smelten nu dus samen. De nieuwe groep telt duizend medewerkers en realiseert een omzet van 65 miljoen euro in België. Volgens Malysse is de samensmelting vooral positief en krijgen ze nu een betere landelijke dekkingsgraad en zijn ze beter gepositioneerd in de markt.