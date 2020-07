Textielhuis wordt vanaf volgend jaar eerste gamecenter in België Alexander Haezebrouck

16 juli 2020

16u36 0 Kortrijk Vanaf januari volgend jaar kan je in het voormalig Textielhuis in de Rijselstraat terecht om aan e-sport te doen. “Het Textielhuis wordt een gaminghub waar jongeren en jongvolwassenen competitief kunnen gamen”, vertellen initiatiefnemers Steven Vander Paelt (35) en Robin Ollevier (33) van Outplayed.

“Vooraan zal de bar blijven, de rest wordt omgetoverd tot een gamingparadijs”, gaan Steven en Robin verder. “Je zal er live op het grote scherm ook je favoriete teams kunnen volgen en aanmoedigen. Achteraan zullen 20 pc’s in de streamingkamer geplaatst worden waar je met vrienden de allernieuwste games kan spelen. We plaatsen ook racesimulators en zijn aan het spreken met hogeschool Howest, die zich ook focust op de game-industrie. Elk jaar gaan we ook op zoek naar de beste gamer van Kortrijk.” Wie wil komen gamen kan een dagpas kopen of een abonnement aanschaffen.

Leiedal

De intercommunale Leiedal kocht het Textielhuis vorig jaar aan en was sindsdien op zoek naar initiatiefnemers om het pand een nieuwe invulling te geven. Toen Steven en Robin van Outplayed dat vernamen ging het snel. “Ik ben al vijftien jaar actief in de gamewereld”, zegt Steven. “Ik geloof enorm in dit project, ik gaf er zelfs mijn job in de IT-sector voor op. Jongeren hebben nog te weinig plaats om echt professioneel aan e-sport te gaan doen.” In oktober starten de werken voor de inrichting van de gaming hub. “We respecteren wel het interieur.” Voorzitter van Leiedal Wout Maddens is tevreden met deze invulling van het Textielhuis. “Zo’n bedrijfjes horen niet thuis in een bedrijvenzone. We willen als stad iets doen voor jongeren. Nu de e-sport een erg hoge vlucht neemt, is dit iets nieuws dat we in onze stad kunnen aanbieden.” Bij Outplayed zien ze het groots. “In de toekomst willen we verhuizen naar een grotere locatie. We denken zelfs aan een arena waar wedstrijden gevolgd kunnen worden.” De overeenkomst tussen Leiedal en Outplayed duurt minstens één jaar.

