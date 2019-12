Teveel op, geen rijbewijs noch verzekering: boete, rijverbod, alcoholslot en examens LSI

05 december 2019

16u11

Bron: LSI 0 Kortrijk 4.400 euro boete, 9 maanden rijverbod, een jaar lang een alcoholslot in de auto installeren én opnieuw slagen voor zijn theoretische en praktisch rij-examen.

Die fikse straf kreeg een 49-jarige automobilist donderdag van de Kortrijkse politierechter nadat hij met ruim 2 promille alcohol in het bloed zonder rijbewijs of verzekering staande kon gehouden worden met zijn bromfiets. “Stilaan raakt hij opnieuw op het rechte pad”, klonk het bij zijn advocaat. “Hij komt uit een heel moeilijke periode waarbij hij zelfs onder een blote hemel in het park moest slapen.” Met een auto of bromfiets rijden doet Geert V. niet meer. Hij gaat met zijn fiets werken.