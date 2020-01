Terreinwagen gestolen op domein van kasteel Allart VHS

06 januari 2020

16u53 0 Kortrijk Onbekenden hebben in Aalbeke een Toyota Landcruiser gestolen op het domein van het kasteel Allart, langs de Moeskroensesteenweg. Wanneer dat gebeurde, is niet precies gekend.

Zondagmiddag merkte de familie van notaris Vincent Guillemyn, de eigenaar van het laat-classicistisch kasteel Allart van begin de jaren 1800, dat de Toyota Landcruiser verdwenen was. Vrijdagvoormiddag had iemand van de familie voor het laatst met de wagen gereden. Twee dagen later bleek hij dus gestolen. De eigenaar deed aangifte bij de politie die meteen startte met een buurtonderzoek. Dat leverde voorlopig niks op.