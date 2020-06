Terrasjes in Kortrijk sluiten om 23 uur: “Tot 1 uur is onverantwoord” Peter Lanssens

04 juni 2020

07u00 20 Kortrijk De horeca mag vanaf volgende week tot 1 uur ’s nachts open blijven van de Nationale Veiligheidsraad. Het stadsbestuur van Kortrijk gaat niet akkoord met die richtlijn. “De terrassen moeten om 23 uur al dicht in Kortrijk”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Een terrasje doen tot 1 uur ’s nachts? Niet meteen in Kortrijk. De stad stelt vandaag een Terrassen XXL plan met nieuwe locaties voor, waarbij de horeca tot 50 procent meer ruimte krijgt buiten. Maar die terrasjes moeten eerst wel om 23 uur dicht. “Tot 1 uur kunnen we echt niet maken, dat is om problemen vragen”, stelt schepen Arne Vandendriessche. “Mensen gaan euforisch zijn nu de horeca heropstart en kunnen tegen dat uur een pintje te veel gedronken hebben. Waardoor de regels rond social distancing zullen vervagen. Experts volgen ons hierin. We vrezen ook voor klachten rond nachtlawaai. Dus moeten de terrassen, zeker de eerste week van de heropening vanaf 8 juni, om 23 uur dicht. Binnen mag het wel tot 1 uur, conform de coronaregels. Het was kort dag na de Veiligheidraad van woensdag, maar we konden toch al bij een tiental horecabazen aftoetsen. Er is veel begrip voor onze beslissing. De horecabazen snappen ook wel dat de terrassen meteen tot 1 uur openen om problemen vragen is. We gaan trouwens streng controleren, zodat iedereen de richtlijnen volgt.”