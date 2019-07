Terras van horecazaak Nude mag hele jaar

blijven staan Want Casinoplein wordt tegen 2024 auto- en parkeervrij Peter Lanssens

28 juli 2019

12u05 5 Kortrijk De uitbaters van de hippe cocktail- en eetbar Nude krijgen groen licht om hun oosters terras het hele jaar door op het Casinoplein uit te baten. Het is de voorbode van het auto- en parkeervrij maken van het plein en de Kortrijkse Ramblas: een autoluwe boulevard tussen het Casinoplein en de Grote Markt. “We zijn blij dat we het vertrouwen krijgen om van ons terras een mooi verhaal te maken. Het is een meerwaarde voor de buurt”, zeggen de zaakvoerders.

Louis Ottevaere en Feysal Ghafelzadeh vormden in het najaar van 2017 gewezen volkscafé De Ster op de hoek van het Casinoplein en de Albertstraat om tot de hippe cocktail- en eetbar Nude. Sinds de Sinksenfeesten heeft Nude nu ook een terras in de vorm van een oosterse oase, waar zo’n acht parkeerplaatsen op het Casinoplein voor weken. Nu blijkt dat het terras het hele jaar door mag blijven staan. “We hebben sinds kort de machtiging van het stadsbestuur op zak”, vertelt Louis Ottevaere. “Ons terras moet enkel met de Paasfoor in 2020 even weg omdat er hier dan attracties staan. Daarbuiten krijgen we de vrijheid om te ondernemen. Zo willen we dit najaar van ons terras een verwarmd winterterras maken. Met dan uiteraard een mooi aangepast concept, wat het interieur van het terras betreft. We zijn schepen Arne Vandendriessche dankbaar voor zijn bereidwilligheid en zijn hulp om het dossier tot een goed einde te brengen. En om met ons mee te denken, als ondernemers.”

We respecteren de buurt. We willen met iedereen vrienden blijven. We leggen de muziek op ons terras altijd om middernacht stil. Medezaakvoerder Louis Ottevaere

Veiligheid

De zaakvoerders moeten als voorwaarde wel altijd de veiligheid op het Casinoplein garanderen. “Het terras krijgt nu snel een omheining en een verlaagde inkom, die duidelijk aangeduid wordt. Want we voorzien extra signalisatie, met de nodige borden. En er komen pijlen, om de nieuwe inrit naar de parking op het Casinoplein beter aan te geven”, zegt Louis Ottevaere. “Vandalen en/of dieven maken hier geen kans. Er is camerabewaking. En ’s nachts brandt er hier altijd noodverlichting. We respecteren de buurt. We willen met iedereen vrienden blijven. We leggen de muziek op ons terras altijd om middernacht stil.”

Alle ideeën met het Casinoplein zijn vanaf nu welkom. Waarnemend burgemeester Wout Maddens

Ideeën welkom

Er is nog veel til. Het Casinoplein wordt tegen 2024 auto- en parkeervrij, wat mogelijkheden schept. Zoals het inrichten van een soort theaterplein. “Alle ideeën zijn vanaf nu welkom”, zegt waarnemend burgemeester Wout Maddens (Team Burgemeester). Nog een voorstel, van Vincent Van Quickenborne, is om van de straten tussen de Grote Markt en het Casinoplein een soort Kortrijkse Ramblas te maken. Een groene en autoluwe boulevard, met veel plaats voor fietsers en voetgangers en vol leuke winkeltjes en horeca. Dat is wel pas voor na 2024. “We kijken erg naar het auto- en parkeervrij Casinoplein en de Kortrijkse Ramblas uit”, zegt Louis Ottevaere. “Ons terras is daarop geïnspireerd, als mooi voorbeeld van hoe gezellig het kan worden.”

Ongedwongen sfeer

Het terras met een stretchtent en goud- en zandkleuren is in trek. Het heeft een capaciteit van tot 50 mensen, zittend. “Ons terras is toegankelijk. De sfeer is ongedwongen. Het is iedere week van woensdag tot en met zondag open”, zegt Louis Ottevaere. “De hele zomer door. Na Kortrijk Congé kan je op ons terras ook elke zaterdag- en zondagmiddag lunchen, telkens van 11.30 tot 15 uur. We gaan voor oosterse hippe gerechten. En klassiekers zoals steak tartaar en mosseltjes. Reserveren is aan te raden. Je kan verder doorlopend eten op ons terras. Daar hebben we een aangepaste kaart voor, met lekkere snacks. Je kan hier bovendien genieten van tapas, allerlei lekkere drankjes en ijsjes. Het is een meerwaarde voor de buurt. Want hoe meer volk, hoe interessanter ook voor onze buren: boekenhuis Theoria en het Grieks restaurant Mediterraneo. Mediterraneo heeft zelf een nieuw terras, aan de straatkant. En ze mogen ook ons terras gebruiken, als dat nodig is. Het wordt hier nu al steeds aangenamer.”