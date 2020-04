Exclusief voor abonnees Terminaal zieke John (62) hoopt dat ultieme wens nog in vervulling kan gaan: “Nog één keer met mijn kinderen uit eten gaan, het zou zo mooi zijn” Peter Lanssens

22 april 2020

16u01 168 Kortrijk John Beeckaert (62) heeft nog hooguit twee maanden te leven. Uitgezaaide longkanker. En net nu moet hij zoals iedereen in zijn kot blijven. “Als een leeuw in een kooi, klaar om uit te breken”, lacht de vastgoedmakelaar op rust. “Mijn laatste wens? Met mijn drie kinderen uit eten gaan. Mensen hebben nog een toekomst, als de coronacrisis voorbij is. Ik heb helaas geen toekomst meer.”

John strijdt al vijf jaar. Hij overwon darmkanker, kreeg daarna leverkanker klein, maar legt nu de duimen voor een uitgezaaide longkanker. Tegen de zomer is John voorgoed weg. Het is bijna niet te geloven als je hem ziet, want de man straalt. “Vergelijk het met een oldtimer. Aan de buitenkant blinken, maar aan de binnenkant roesten”, lacht John, die in een flat in Marke bij Kortrijk woont.

