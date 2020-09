Terem Moffi is klaar voor de trip met KV Kortrijk naar Standard: “Ik voel me helemaal fit” Eddy Soetaert

16 september 2020

17u21 0 Kortrijk Terem Moffi: je zult er zondagmiddag 20 september op Standard niet naast kunnen kijken. Hij heeft zijn haar in goudkleur laten verven! Ook gisteren viel hij op tijdens de training, en dat in de gunstige zin: Moffi is klaar voor de trip naar Standard. “Ik voel me helemaal fit”, zei de Nigeriaan na de oefensessie.

“Misschien was het achter alles geen slechte zaak dat Moffi zondag niet kon spelen tegen Moeskroen. Hij was nog maar net hersteld van een spierscheur en zo kreeg hij een extra week vooraleer hij een wedstrijd moet aanvangen”, zei algemeen manager Matthias Leterme tegen sportief manager Rik Foulon.

Beiden volgden met veel aandacht de voormiddagtraining op ‘Wembley’, het oefenveld van KV Kortrijk met de illustere naam, helemaal niet door de club zelf meegegeven trouwens, wel door de stad die ooit het sportstadion die naam gaf.

Terem Moffi moest pas zondagvoormiddag afhaken door een plotse aanval van diarree die hem de hele nacht uit bed had gehouden. De clubdokter stelde vast dat hij niet in staat was om een wedstrijd te spelen.

Maandag moest de hele selectie opnieuw een coronatest ondergaan, ook Moffi, en ook voor hem was het resultaat negatief, dus gunstig. Alleen Selemani moet nog tot vandaag donderdag wachten om een derde test af te leggen en tegelijk ook een bloedonderzoek te ondergaan dat moet nagaan of hij inmiddels antistoffen heeft gevormd.

Sainsbury en Ilic speelklaar

Intussen tonen de laatste twee nieuwkomers dat ze klaar zijn voor het geval ze het veld op moeten. De Australische centrale verdediger Trent Sainsbury laat een uitstekende indruk op training, deed dat ook in het duel met de clubloze spelers, maar welke trainer haalt er nu een andere verdediger af wanneer zijn defensie al drie weken op rij de nul houdt? Een eventuele nederlaag op Standard zou de ingreep wél kunnen veroorzaken.

Marko Ilic blijkt een werklustige, sympathieke kerel, die voluit gaat samen met Adam Jakubech onder de leiding van Patrick Deman. “De trainer zal in de toekomst beslissen wie van de twee in doel gaat staan”, aldus Rik Foulon. In Kortrijk hebben ze niet de gewoonte om trainers bij hun keuze te beïnvloeden. Het is wel zo dat Ilic de keeper voor de komende jaren kan worden terwijl Jakubech einde seizoen terugkeert naar zijn ‘eigenaar’ Rijsel.

De Sart: “Standard blijft favoriet”

Julien De Sart speelde zondag zijn eerste wedstrijd van het seizoen na een vervelende blessure. “Het is van februari dat ik last had aan de adductoren. De lockdown kwam voor mij op zich niet ongelegen, maar zelfs de voorbereiding en de eerste matchen van het nieuwe seizoen kon ik nog niet meemaken”, aldus de Luikenaar.

Hij reist zondag met KVK naar zijn geboortestad en weet wat hem te wachten staat. “Standard blijft favoriet. Maar wij hebben niets te verliezen. Het is super waar we nu staan maar we moeten nederig blijven”, aldus de man die zelf altijd nederig blijft ondanks zijn voetbalkwaliteiten. “We moeten hard blijven werken, want er komen zware wedstrijden aan.”

Zondag reist KVK naar Standard, de daaropvolgende vrijdag ontvangt het Antwerp en dan wordt het tweede competitieluik afgesloten met een trip naar Sint-Truiden.