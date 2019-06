Ten strijde tegen peuken op de grond: stad deelt 10.000 gratis etuis uit Wie vanaf september nog hardleers is, krijgt GAS-boete van 55 euro Peter Lanssens

05 juni 2019

16u55 0 Kortrijk De stad bindt met de campagne ‘peuk in de pocket’ de strijd tegen peuken op de grond aan. “Peuken zijn zeer slecht voor de natuur en het is heel erg vies in het straatbeeld”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Zo worden er 10.000 gratis peukenetuis uitgedeeld, waarvan de helft al tijdens de Sinksenfeesten komend weekend. Eerst sensibiliseren dus, maar vanaf september volgt de harde aanpak met GAS-boetes van 55 euro.

De natuur heeft tot twaalf jaar nodig om een peuk af te breken. Daarna blijven er microplastics uit de filter achter. Die vaak in waterlopen belanden en vissen vergiftigen. “Veel mensen beseffen niet hoe erg het is”, zegt schepen Ruth Vandenberghe. Kortrijk heeft er nu schoon genoeg van. Zo raapten teamleden van Nette Stad recent in een kleine drie weken ruim 10.000 peuken op. Dat gebeurde op plaatsen zoals de stationsbuurt. Uit een eerdere bevraging bleek dat bijna 73 procent van de inwoners achter een aanpak tegen peuken op de grond staat.

Horecabazen steunen

De campagne start nu tijdens de Sinksenfeesten. Waar 5.000 gratis peukenetuis worden uitgedeeld. “Het etui is brandveilig en hittebestendig”, legt Ruth Vandenberghe uit. “Je kan er tot vijftien peuken in kwijt. Waarna je het etui ledigt in een afvalcontainer of bij het restafval en weer hergebruikt.” Een peukenetui afhalen kan ook in het infopunt op de Grote Markt, nu zondag en maandag. Na Sinksen worden er nog eens 5.000 verspreid, zoals in horecazaken en op zomerevenementen zoals het festival Alcatraz. Belangrijk: een bevraging bij ruim vijftig horecabazen leert dat die ook achter de aanpak staan, zelfs in uitgaansbuurten zoals in de Reynaertstraat en op de Vlasmarkt. Horecabazen spelen er zelf al op in. “Er staat bij mij op iedere terrastafel een asbak”, zegt Dieter D’Alwein van café Labberleute in Aalbeke. “Telkens er toch een klant een peuk wegschiet, waarschuw ik hij of zij dat er vanaf september GAS-boetes van komen. Het werkt. Ik zie bijna geen peuken meer op de grond op mijn terras.”

110 wandasbakken en peukentegels en -kokers

Het blijft niet bij de etuis. Zo komen er in juni dertig extra asbaktegels zoals op de verlaagde Leieboorden en het Schouwburgplein en aan de Budascoop en het stadhuis in Kortrijk en het OC in Heule. “Die peukentegels komen telkens enkele meter van de ingang van openbare gebouwen. Zodat mensen niet door een rookgordijn stappen”, zegt Ruth Vandenberghe. Ook voorzien: dertig wandasbakken aan onder meer sport- en ontmoetingscentra en vijftig peukenkokers. Dat zijn kokers die aan de zijkant van vuilnisbakken op openbaar domein worden bevestigd. Vanaf nu worden de kokers bij aankoop van nieuwe vuilnisbakken trouwens al meteen mee opgenomen.

Toeristen

Er is nóg meer. Zo is er al rond 86 rioolputjes met milieuvriendelijke graffiti een logo met de boodschap ‘Hier begint de zee. Niets ingooien aub’ aangebracht. Er reist een ludieke asbak of ‘votingpaal’ door Groot-Kortrijk. Waar rokers ook hun ‘stem’ over leuke onderwerpen in kunnen uitbrengen. Verder hangen horecabazen affiches uit of kleven ze stickers. Wie dat doet, krijgt gratis peukenetuis om uit te delen. De horecabazen kunnen later ook intekenen op een groepsaankoop van asbakken. En er is aan toeristen gedacht. “We nemen het verbod op peuken op de grond in brochures op, er komen speciale vlaggen, doeken enzovoort”, zegt Ruth Vandenberghe.

23 vaststellers

Iedereen zou dus tegen september op de hoogte moeten zijn. Want vanaf dan riskeren overtreders een GAS-boete van 55 euro. Tenzij er verzachtende omstandigheden zijn. “Zo kan je overtreders met een leefloon als alternatief mee op pad sturen om peuken te rapen”, zegt bemiddelingsambtenaar Evi Holderbeke. De boete loopt op, voor wie bijvoorbeeld uit woede een peuk naar een GAS-vaststeller schiet. De stad stuurt vanaf september 23 vaststellers met badge op pad. Ze vragen overtreders hun identiteit. Om daarna de GAS-boete te kunnen opsturen. De vaststellers halen er de politie bij, voor wie zijn of haar identiteit niet wil geven. Er zullen ook gemengde patrouilles, met gemeenschapswachten en politie, op pad gestuurd worden om overtreders te betrappen. Ook de politie kan altijd optreden. Tot slot nog enkele cijfers: de campagne ‘peuk in de pocket’ kost de stad zo’n 8.000 euro. En het plaatsen van extra peukentegels, wandasbakken en peukenkokers vraagt een investering van 12.000 euro. Info: www.kortrijk.be/properenko. Stoppen met roken? Tabakstop: tel. 0800/111.00.