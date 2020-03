Telpaal Budastraat bewijst het: er zijn steeds meer fietsers in Kortrijk Peter Lanssens

03 maart 2020

11u18 0 Kortrijk Er zijn in november en december 2019 en in januari en februari 2020 samen 322.527 fietsers geteld in de Budastraat, pal in het hart van de fietszone in Kortrijk. Dat maakte schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) op Facebook bekend. De fietsrecords volgen elkaar zo snel op in Kortrijk.

322.527 door een telpaal geregistreerde fietsers in de Budastraat, in de voorbije vier maanden. Dat zijn er gemiddeld 2.688 per dag. De stijgende lijn is duidelijk, vergeleken met dezelfde periodes tijdens vorige jaren. November 2018 tot en met februari 2019 waren goed voor 287.071 fietsers, november 2017 tot en met februari 2018 klokte af op 237.957 fietsers en van november 2016 tot en met februari 2017 passeerden er 171.718 fietsers in de Budastraat. Over drie jaar bekeken, gaat het zelfs over een stijging van bijna 88 procent.

24 miljoen euro

“De tellingen in 2016-2017 deden we ter voorbereiding van het plaatsen van de telpaal. Die tellingen zijn 100 procent accuraat en een nulmeting”, zegt schepen Weydts. “Het bewijs is er nu: er wordt massaal meer gefietst in Kortrijk. Het lukt om meer mensen op de fiets te krijgen. Het fietsbeleid werkt. We gaan nu verder op de ingeslagen weg. Zo wordt er deze bestuursperiode (tot en met 2024) 24 miljoen euro in fietsveiligheid geïnvesteerd. Dat is zelfs zonder grote projecten zoals de doortrekking van de verlaagde Leieboorden gerekend, waar we ook autoluwer gaan (Dolfijn-, Kasteel- en Handelskaai, red.) en dus de fietsveiligheid gaan verhogen.”