Tegenstander maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk parkeert fout... op binnenkoer stadhuis Peter Lanssens

11 oktober 2019

09u34 0

Vlaams Belang is met een campagne bezig. Om Kortrijkzanen op te roepen tussen maandag 14 en zondag 20 oktober nee te stemmen tijdens het digitaal referendum over een al dan niet maandelijkse autovrije zondag in de fietszone. Er zijn duizenden stickers met de boodschap ‘stop auto-pesten’ verspreid. Een tegenstander van die maandelijkse autovrije zondag gaat wel héél ver om zijn standpunt duidelijk te maken. Vrijdagvoormiddag stond zijn of haar zwarte Skoda fout geparkeerd op de binnenkoer van het historisch stadhuis, met in- en uitrit via de Rijselsestraat. Achteraan de auto: twee ‘stop auto-pesten’ stickers met de hoofden van Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) op. Wie de chauffeur is, is tot nu niet geweten. Eén ding is wel zeker: het is een lefgozer, om zo het stadsbestuur op eigen terrein uit te dagen. “We gaan vriendelijk vragen om de auto te verwijderen en daar niet meer te parkeren”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.