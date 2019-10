Tegen de politie: “Als je mijn bromfiets afneemt, sla ik met mijn helm op je smoel” VHS

11 oktober 2019

18u39 0 Kortrijk Tristan V., een jongeman uit Gullegem, mag van de politierechter drie maanden niet rijden omdat hij betrapt werd op een bromfiets die ingeschreven noch verzekerd was. De man was ook verbaal agressief tegen de politie.

V. werd op 9 oktober 2018 tegengehouden door de politie. Die wilde controleren of zijn bromfiets met alles in orde was. Dat bleek niet zo. De tweewieler was niet ingeschreven en ook niet verzekerd. V. vond de controle niet zo fijn en weigerde elke medewerking met de verbalisanten. Hij bedreigde hen ook verbaal. “Als je mijn bromfiets afneemt, sla ik met mijn helm op je smoel”, klonk het. De inspecteurs lieten zich echter niet intimideren en deden gewoon hun werk. Tristan V. mocht het gaan uitleggen bij de politierechter. Die veroordeelde hem tot een rijverbod van drie maanden en een boete van 800 euro. De straf is zwaarder dan normaal omdat V. midden vorig jaar al eens was veroordeeld omwille van een onverzekerde bromfiets. Toen kreeg hij een werkstraf. Als hij straks, na z’n rijverbod, het rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Ook moet V. met goed gevolg medische en psychologische proeven ondergaan.