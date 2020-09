Technisch defect aan machine zorgt voor nachtelijke brand bij Voeders Dumoulin in Kortrijk LSI

08 september 2020

07u32

Bron: LSI 0 Kortrijk In de nacht van maandag op dinsdag is brand uitgebroken bij veevoederfabrikant Dumoulin in Kortrijk. Een technisch defect aan een machine lag aan de oorzaak. De schade bleef tot de machine beperkt.

Arbeiders van de nachtploeg merkten snel de brand aan de machine op. Een riem van een vlokkermachine, waarmee graanvlokken voor dierenvoeding worden gemaakt, brak af en zorgde voor vlammen. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse en kon het vuur snel bedwingen. Het nazicht van de gekoppelde silo’s en ingewikkelde buizensysteem nam wel nog heel wat tijd in beslag. Welke impact de brand op de productie zal hebben, is nog niet duidelijk.

Het is niet voor het eerst dat Voeders Dumoulin met brand af te rekenen krijgt. Eind 2019 ontstond brand aan een droogoven, eind maart 2019 woedde er een uitslaande brand. In november 2018, een week voor een nieuwe droogtoren in gebruik zou worden genomen, was er ook een brand bij de veevoederfabrikant.