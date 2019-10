Team Marie-Flo probeert het vrijdag beter te doen in Belgium's Got Talent Joyce Mesdag

16 oktober 2019

17u48 20 Kortrijk De dansers van Team Marie-Flo uit Lauwe tonen komende vrijdag hun talent in de zesde aflevering van Belgium’s Got Talent. De 20 dansers tussen 8 en 20 jaar oud dansen onder leiding van Marie-Lien Valcke en Floris Verschoote uit Bellegem.

Het is al de tweede keer dat het danskoppel met hun team meedoet aan het tv-programma. Vorig jaar haalden ze de studioshows. “Vorige keer hebben we meegedaan met de stijl ‘showdance’. Die stijl ligt onze groep wat minder, maar het was wat het best zou zijn voor televisie, dachten we”, zegt Marie-Lien. “In de hoop het dit keer beter te doen, hebben we gekozen voor discodans, een stijl die ons veel beter ligt. We willen vooral tonen dat discodans een echte, mooie dansstijl is, en méér is dan enkel maar wat huppelen op muziek.”