Team Kortrijkzanen is Belgisch kampioen urban golf Peter Lanssens

23 september 2019

13u58 0 Kortrijk Kortrijkzanen Jeroen Thibaut (44), Frederique Glorieux (44) en Bob Bulcaen (44) zijn als team Belgisch kampioen urban golf. Ze wonnen afgelopen zaterdag met Urban Golf Kortrijk het BK Brussels Urban Golf Cup. “Ons strategisch samenspel en onze jarenlange ervaring loonden”, zegt Jeroen Thibaut.

Urban golf wordt met zachte(re) balletjes gespeeld, om geen schade te hebben en uit respect voor andere mensen en (hun) eigendommen. Het alternatieve broertje van golf – ook gekend als streetgolf, city golf of crossgolf – wordt vaak op vreemde plaatsen in de stad gespeeld. Doelwitten zijn onder meer bomen, banken en vuilnisbakken. “Het parcours op de Brussels Urban Golf Cup vertrok zaterdag aan de Vrijheidsplaats en passeerde onder meer het Pachécoplein, Stripmuseum, Martelarenplein, Congresplaats en Kunstlaan”, vertelt Bob Bulcaen. “Het spelen tussen de gebouwen was een serieuze uitdaging. De moeilijkste hole was in het park aan de Kunstlaan. Waar we ons door tal van bomen en struiken een weg moesten banen naar het einddoel.”

De combinatie van onze gewone golftechniek en onze jarenlange ervaring in urban golf is een troef. Want balletjes slaan van, tussen en op kasseien en rond gebouwen is iets helemaal anders dan het gras van een golf court. Veel goede golfers mispakken zich daar aan. Jeroen Thibaut

Nu naar EK

Er namen 22 spelers deel aan het BK, voornamelijk uit Brussel, Luik, Antwerpen en Kortrijk. Urban Golf Kortrijk was de eerste van zeven teams. Bob Bulcaen was beste speler. Jeroen was individueel derde en Frederique vierde. “Onze sterkte als team ligt vooral in ons strategisch samenspel, waarbij we op elkaars specialiteiten voortbouwen”, zegt Jeroen Thibaut. “Ook de combinatie van onze gewone golftechniek en onze jarenlange ervaring in urban golf is een troef. Want balletjes slaan van, tussen en op kasseien en rond gebouwen is iets helemaal anders dan het gras van een golf court. Veel goede golfers mispakken zich daar aan”, aldus Jeroen. Urban Golf Kortrijk verdedigt nu op 5 oktober de Belgische kleuren op de European Urban Golf Cup, ook in Brussel.

5.000 urban golfers in Kortrijk

Urban Golf Kortrijk verzorgt sinds 2010 teambuilding events urban golf. “We leerden zo sinds 2010 al bijna vijfduizend deelnemers kennen”, zegt Bob Bulcaen. “Het is genieten om mensen kennis te laten maken met urban golf, want het maakt golf voor iedereen bereikbaar”, aldus Bob Bulcaen. Urban Golf Kortrijk scheert al een tijd hoge toppen. Zo speelden de Kortrijkzanen vorig jaar ook op het WK in Parijs, tegen teams uit onder meer Duitsland, Tsjechië, Engeland en Indië. Meer info staat op de Facebookpagina Urban Golf Kortrijk.