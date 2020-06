Te weinig plaats? Volkscafé De Lange Munte bouwt in allerijl een nieuw groot terras Peter Lanssens

07 juni 2020

11u31 0 Kortrijk De anderhalvemetersamenleving krijgt De Lange Munte niet klein. Het volkscafeetje op de grens tussen Kortrijk en Zwevegem, ter hoogte van de plantenbuste van stripfiguur Cowboy Henk, heropent toch op maandag 8 juni. En dat terwijl er binnen amper plaats is. “We lossen dat op door achteraan in allerijl een groot terras te bouwen”, vertelt uitbaatster Elke Desmet.

“Het terras zal nog niet helemaal af zijn, maandag. Maar we kunnen er toch al meteen tot 65 klanten laten plaatsnemen. Binnen enkele weken is het terras helemaal af en kunnen we tot 130 klanten aan. Ik kijk uit naar de heropening van De Lange Munte. Ik heb er veel zin in, want ik heb het na drie maanden sluiting wel gehad. Er zijn zelfs klanten die bellen om te reserveren. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is”, vertelt Elke.

Er komt bij het terras achteraan een container met een mobiele tap in. Er zal vanuit de container, die luikjes heeft, ook fingerfood geserveerd worden. Er is ook vooraan plaats voor een terras, over de hele breedte van de voorgevel van De Lange Munte. En op termijn opent er nog een nieuwe parking bij het terras achteraan, met in- en uitrit via de Morinnestraat. De geschiedenis van het volkscafeetje De Lange Munte gaat tot 1898 terug.