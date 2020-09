Te veel gedronken, cocaïne op zak en geen rijbewijs: Kortrijkse ondernemer (41) speelt patserwagen kwijt VHS

04 september 2020

12u04 6 Kortrijk Dat het de politie menens is in de strijd tegen bestuurders die met hun patserwagens onverantwoord rijgedrag vertonen, is donderdagnacht nog maar eens gebleken. Een Porsche Cayenne werd er na een achtervolging in beslag genomen. De bestuurder maakte zich schuldig aan tal van inbreuken en mag zich aan een gepeperde rekening verwachten.

R.V. raasde vrijdagmorgen rond 1.30 uur met zijn Porsche Cayenne langs de Etienne Sabbelaan in de richting van Bellegem toen hij werd gespot door een anonieme politiepatrouille. Die zette onmiddellijk de achtervolging in op het voertuig dat richting Bellegem reed. De bestuurder van de hybride wagen ging vrij snel aan de kant. “Toen onze mensen hem controleerden, bleek hij onder invloed van alcohol en had hij cocaïne op zak”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Zijn rijbewijs bleek bovendien ingetrokken door de politie van Doornik, ook omwille van een zware inbreuk.”

Rijverbod en boete

Het parket werd ingelicht over de feiten en de politie plaatste een wielklem op de dure wagen. R.V. zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Daar wachten hem ongetwijfeld minstens een fiks rijverbod en een hoge boete. “Het is al een tijdje dat we bijzondere aandacht hebben voor automobilisten die met hun patserwagens gevaarlijk rijgedrag vertonen in onze zone”, zegt Detavernier. “Door veel gerichte controles te doen, wordt de pakkans groter en loopt die kleine categorie van hardleerse bestuurders vroeg of laat tegen de lamp. Dat is afgelopen nacht nog maar eens gebleken.”