Te snelle automobilist krijgt rijverbod: “Niet zeker dat ik het was, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid” VHS

10 augustus 2020

15u15 1 Kortrijk G.D. stond maandag terecht omdat hij in een zone 30 meer dan twee keer te snel had gereden met een bestelwagen. “Maar even goed zat iemand anders achter het stuur”, zegt de man. Hij kreeg een rijverbod van 21 dagen.

De politie flitste op 24 februari de bestelwagen van G.D. tegen 64 kilometer per uur in een zone 30 in Kortrijk. De man kreeg een dagvaarding voor de politierechtbank. “Het is niet zeker dat ik die de snelheidsovertreding begin”, sprak hij tegen de politierechter. “Ik rij slechts sporadisch met die bestelwagen, maar ik neem de verantwoordelijkheid op mij.” De rechter gaf de man naast een rijverbod van 21 dagen ook een boete van vierhonderd euro.