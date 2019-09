Taverne feestzaal Bijenhof na 33 jaar dicht: “Werken tot ik in een rolstoel zit, heeft geen zin” Peter Lanssens

30 september 2019

17u17 34 Kortrijk De bekende taverne feestzaal Bijenhof is na 33 jaar dicht. “Mijn gezondheid speelt me parten”, zegt Johan Deboeverie. Zo moet hij binnenkort naar het ziekenhuis, voor een nieuwe heup. “Ik had graag zeker nog een paar jaartjes verder gedaan. Maar ik ben op. Werken tot ik in een rolstoel zit, heeft geen enkele zin. Ik ga het sociaal contact met de klanten het meest missen.”

Afscheid nemen van taverne Bijenhof, beneden de Moraviëstraat aan de Leie tussen Bissegem en Wevelgem, kan niet meer. Want de zaak is sinds afgelopen zondag definitief dicht. Er komt geen overname als taverne. Waardoor het doek valt over een bekende horecazaak in de regio. Johan Deboeverie (60) en Martine Deraedt (65) stoppen er met pijn in het hart mee. Johan kampt met diabetes type 2, moest voor beide knieën protheses laten plaatsen en wordt binnenkort weer in het ziekenhuis verwacht, voor een nieuwe heup. “Ik stond altijd met plezier voor de klanten klaar en had graag nog een paar jaar verder gedaan”, vertelt Johan Deboeverie. “Ik heb dat ook zo aan mijn dokter gezegd. Maar hij raadt me sterk af om verder te doen. Ik neem nu al twee, drie pijnstillers per dag. Ik moet stress vermijden. Het is tijd om in alle rust te herstellen. En nog een beetje van het leven te profiteren. Want het is echt niet te onderschatten, werken in de horeca. Verder is het zo dat al die tijdelijke zomerbars ons pijn deden. Ze maken veel kapot. Alle reguliere horecabazen voelen dat. Het zijn er gewoon veel te veel.”

Terras met 200 plaatsen

Taverne Bijenhof opende in 1986. De horecazaak was vooral in trek door het ruime zomerterras en speelplein. De taverne was vlot bereikbaar van op het jaagpad langs de Leie en kreeg veel fietsers en wandelaars over de vloer. “Ik heb hier zelf nog een brugje naar het jaagpad langs de Leie aangelegd”, blikt Johan terug. Het terras begon met vier tafels en twintig stoelen, maar breidde stelselmatig uit. Met uiteindelijk meer dan tweehonderd plaatsen. “Door de groei schakelden we zo’n acht jaar geleden op zelfbediening over”, vertelt Johan verder. “Zodat de mensen minder lang moesten wachten. Ik doe het speelplein nu trouwens van de hand. Er staan hier onder meer drie springkastelen, vier rennen, twee wippen en enkele trampolines. Wie interesse heeft, mag me contacteren.”

Familie-aangelegenheden

Taverne Bijenhof was ook bij veel mensen als feestzaal gekend, vooral voor allerlei familie-aangelegenheden zoals communies en jubilea. “De mensen kwamen tot uit Roeselare naar hier, onze grote sterkte was de mond-tot-mondreclame”, zegt Johan Deboeverie. “Eten klaarmaken enzomeer, we deden hier alles zelf.”

Dancings Pindal en Zebion

Nog een belangrijk weetje voor zijn generatiegenoten: Johan zond in de jaren ’70 van vorige eeuw bij de toenmalige Radio Gemini onder de naam Eddy Delaere uit. Hij was ook dj in de destijds bekende dancings Pindal in Kuurne en Zebion in Deerlijk. De radiovrienden kwamen vrijdag al afscheid nemen van Johan Deboeverie en taverne Bijenhof. De ruimte waarin de taverne zat wordt nu een opslagplaats voor de aanpalende handelszaak Bijenhof Imkersbenodigdheden, van zijn broer Pascal Deboeverie. Interesse in het speelplein: tel. 0475/37.04.94.