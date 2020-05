Tattoo Mike zet kort na middernacht al eerste tatoeage Peter Lanssens

18 mei 2020

17u16 2 Kortrijk Tattoo Mike was er wel heel snel bij, om de eerste tatoeage te zetten na de lockdown. Tijdstip: om 1 minuut na middernacht tijdens de nacht van zondag op maandag. De gelukkige: Thomas Decruyenaere, die een zeepaardje op zijn been liet zetten. “Ik ben zo wellicht de eerste in België om het post-coronatattoo zomerseizoen af te trappen”, vertelt Tattoo Mike.

“Toen ik las dat collega Cindy Frey nog enkele weken wacht om haar tattooshop te openen, dacht ik ‘ik moet de eerste zijn om wél weer te openen’. Zo kwam ik op het idee om op Facebook een oproep te lanceren voor die eerste tattoo. Ondanks het nachtelijke tijdstip reageerden meteen twaalf mensen. Thomas Decruyenaere was de eerste. Ik heb bewondering voor collega Cindy Frey – ze is een goeie vriendin van mij – en ik snap dat sommige mensen bang zijn, maar ik neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen. Zo zijn er nu looplijnen in mijn shop. En we dragen mondmaskers en handschoenen. Er zijn al boekingen tot midden juni. We werken zeven op zeven.”