Tan zet zichzelf buitenspel voor bouw nieuw stadion KV Kortrijk: “We zijn heel ontgoocheld” Stad mikt nu in 2020 op Publiek-Private Samenwerking (PPS) met andere partners Peter Lanssens

27 december 2019

07u53 6 Kortrijk Vincent Tan zit niet meer op de eerste rij om een nieuwe voetbaltempel aan het bedrijvenpark Evolis te bouwen. De Maleisische eigenaar van KV Kortrijk miste wéér zijn deadlines. “We zijn door zijn onprofessionalisme een jaar kwijt”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). De stad richt zich nu met een Publiek-Private Samenwerking tot andere partners.

Vincent Tan kreeg een jaar geleden een lijvig document waarin alle prijzen en voorwaarden staan voor een nieuw stadion van zo’n 50 miljoen euro voor KV Kortrijk. De ondernemer vroeg keer op keer bedenktijd, maar de stad wacht nu niet langer. “We zijn het beu, Tan antwoordt zelfs niet meer op onze mails”, vertelt Arne Vandendriessche. “We stonden nochtans dicht bij een akkoord. We zijn heel ontgoocheld in Vincent Tan. Blijkbaar is hij niet te vertrouwen. Hij verliest definitief zijn voorkeurrecht om het stadion te bouwen. Zijn besluiteloosheid kostte de stad én de club veel tijd. Maar het betekent niét dat het dossier nu op de lange baan wordt geschoven. We zetten in 2020 een PPS-structuur op. Om andere partners te zoeken. Ik kan nog geen namen geven, maar er is interesse van enkele groepen bedrijven uit binnen- en buitenland.”

We stonden dicht bij een akkoord, maar blijkbaar is Vincent Tan niet te vertrouwen. Hij antwoordt zelfs niet meer op onze mails. Schepen van Sport Arne Vandendriessche

Heraanleg E17-verkeersknooppunten

Het blijft de bedoeling om de bouw in 2023 op te starten, maar dat hangt ook van de Vlaamse regering af. Want het staat nu vast dat de komende jaren de E17-verkeersknooppunten Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost heraangelegd worden en eventueel ook de ring rond Kortrijk (R8) doorgetrokken wordt, wellicht in de bedding van de snelweg E17. Dat staat in de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8. “Je moet de mobiliteit ook samen met de bouw van het nieuwe stadion bekijken”, zegt Arne Vandendriessche. “We gaan daarom in januari een brief naar de Vlaamse overheid sturen. Om de timings van die ingrijpende werken op te vragen. Ook dat is van belang in het stadiondossier.”

2025

De voetbaltempel op Evolis – aan de E17-oprit richting Gent – krijgt 15.000 zitjes, een staantribune, bars en ruimte voor business en vips. Er is onder meer in een nieuw parkeergebouw ook plaats voor 3.200 fietsen en 3.300 auto’s. Verder voorzien naast het stadion: een nieuwbouw voor horeca, kantoren, toonzalen, maakateliers en recreatie. Een hotel kan ook. En er is aandacht voor groen met een park en vijver. De stad faciliteert, maar financiert niet. Eens de investeerder er is, wordt het definitief masterplan (er is al een ontwerp van B-Architecten) voltooid. Gevolgd door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en het aanvragen van vergunningen. De bouw start ten vroegste in 2023, met ten vroegste in 2025 een eerste match in de nieuwe voetbaltempel.

Bedrijvenpark uitbreiden

Ondertussen raakt Evolis I na tien jaar volzet, als bedrijvenpark. De laatste twee nieuwkomers zijn Qmatex (producent van innovatieve weefmachines op maat) en Ntgrate (ontwikkelaar van vinyl vloerbekleding). Evolis I telt zo zeventien bedrijven. Het bedrijvenpark kan op grondgebied van Harelbeke nog uitgebreid worden met Evolis II. Goed voor 20 extra hectare, waarvan 13,6 hectare bebouwd mag worden. Het is de bedoeling om dat dossier in 2020 vlot te trekken. Ook daar gaat Wout Maddens, voorzitter van de intercommunale Leiedal, voor een selectieve invulling met aandacht voor creatieve en duurzame maakeconomie.