Tal van inbreuken en dan ook nog eens arrogant tegen de politie VHS

17 juni 2020

10u02 0 Kortrijk Vluchtmisdrijf, geen keuring, geen verzekering, rijden zonder veiligheidsgordel. Een jonge bestuurder maakte het bont in Kortrijk en gedroeg zich dan ook nog eens bijzonder arrogant tegenover de politie toen hij werd gesnapt. Het leverde hem ondermeer een rijverbod van vier maanden op.

M.V. veroorzaakte op 1 maart vorig jaar een ongeval in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. Dat gebeurde toen hij ’s avonds laat op vermaakuitstap was. De man stopte even maar reed toen toch weg met de zwarte Audi die hij in bruikleen had genomen van iemand die in het buitenland was. De auto liep uiteraard in het vizier van de bewakingscamera’s in de binnenstad. Het voertuig werd geseind. Toen V. een dag later weer opdook in Kortrijk, werd hij dan ook prompt aan de kant gezet.

Jonge bestuurder

De man, die nog geen twee jaar over z’n rijbewijs beschikt, vond het allesbehalve fijn dat hij moest stoppen voor de politie. Hij stelde zich bijzonder arrogant op, wat uiteraard niet in zijn voordeel speelde. De politie noteerde behoorlijk wat inbreuken. De auto bleek verzekerd noch gekeurd. V. droeg ook zijn veiligheidsgordel niet. Ook het vluchtmisdrijf van daags voordien werd hem aangerekend. De politierechter gaf de jongeman daarom een rijverbod van vier maanden en een boete van 2.400 euro. Als V. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De jonge bestuurder moet ook met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.