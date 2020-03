Tachtig treinreizigers geëvacueerd na persoonsongeval aan overweg Alexander Haezebrouck

08 maart 2020

19u52 0 Kortrijk Zo’n tachtig treinreizigers die op de trein van Kortrijk naar Brugge spoorden werden zondagavond geëvacueerd nadat een persoonsongeval plaatsvond ter hoogte van de spooroverweg in de Groenestraat in Heule. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad.

Door het ongeval kunnen rijden op dit moment geen treinen tussen Kortrijk en Roeselare. “Vervangbussen van De Lijn komen de tachtiger treinreizigers oppikken om ze op hun bestemming te brengen. Door het ongeval zijn ook de spooroverwegen in de Groenestraat en in de Industrielaan in Heule afgesloten voor het verkeer. Volgens de eerste getuigen wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad.