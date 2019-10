Syntra West start nieuwe opleiding Foodlab Specialist: “Koken op hoog niveau? Dat is pure wetenschap” Joyce Mesdag

17u56 1 Kortrijk Syntra West pakt uit met de culinaire opleiding ‘Foodlab Specialist’. Cursisten leren er onder andere fermenteren, vriesdrogen, centrifugeren, destilleren met een rotatieverdamper, vacumeren en gebruik maken van ultrasone geluidsgolven. Koken wordt bijna een wetenschap. “Een chef-kok die deze technieken beheerst, zal zijn klanten omverblazen”, zegt docent Bram Lemmens van Syntra West.

De nieuwe opleiding werd maandagmorgen voorgesteld op de vakbeurs CHEF19 in Kortrijk Xpo. “We richten ons met de opleiding op professionelen”, zegt docent Bram Lemmens. “Mensen die al een horeca-opleiding gevolgd hebben, of zelfs al werkzaam zijn in de sector, en die nieuwe technieken willen aanleren. Tijdens de opleiding leren we waarom bepaalde producten bepaalde reacties vertonen. Waarom stolt een ei op een bepaalde temperatuur? Of hoe komt het dat roomijs smeuïg wordt? We focussen op het begrijpen en beïnvloeden van verschillende voedingsprocessen zodat chefs ze beter zouden begrijpen, en er zelf creatief mee aan de slag kunnen gaan.”

Technieken

Zelf uitzoeken hoe je bepaalde gerechten vegan kan maken, bijvoorbeeld. “Of bier vriesdrogen, zodat je de smaak van bier kan toevoegen aan gerechten, zonder dat je veel bier moet toevoegen aan een gerecht.” Fermenteren, vriesdrogen, centrifugeren, destilleren met een rotatieverdamper, vacumeren en gebruik maken van ultrasone geluidsgolven,… je zou haast denken dat je je voor een fysicales hebt ingeschreven. “Chefs op topniveau gaan veel verder dan de ideale cuisson of het perfect dresseren van een bord. Koken op dit niveau is vaak pure wetenschap. Een chef-kok die deze technieken beheerst en kan toepassen in zijn zaak zal zijn klanten omverblazen.”

Vanaf november

Dit is de eerste erkende opleiding in Vlaanderen waar er met een foodlab wordt gewerkt. “Natuurlijk hebben onze cursisten de ruimte nodig om te experimenteren. Hiervoor kunnen zij terecht in een speciaal ingericht foodlab dat specifiek voor deze opleiding gebouwd wordt. Dit lab is voorzien van alle nieuwste installaties en machines die nodig zijn om een culinaire wetenschapper te worden.” De opleiding gaat van start in november, in Brugge en in Hasselt. Meer info vind je op de website van Syntra: https://syntrawest.be.