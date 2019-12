SX-frontvrouw op motor naar Zuid-Italië vertrokken: “Voor sportprothesen voor kinderen” Peter Lanssens

12 december 2019

10u34 4 Kortrijk Stefanie Callebaut is donderdagochtend aan het Warmste Week-dorp op het Nelson Mandelaplein aan een loodzware tocht begonnen. De frontvrouw van de Kortrijkse band SX heeft pas een maand haar motorrijbewijs. Maar ze rijdt meteen 5.500 kilometer naar de Italiaanse laars en terug. En laat zich sponsoren voor haar stunt. Om een kind met een geamputeerd been gelukkig te maken met een dure sportprothese. En om zo te kunnen spelen en sporten zoals elk ander kind.

500 kilometer per dag is niet min. “Spannend, ik reed nog nooit meer dan 100 kilometer aan één stuk”, vertelde Stefanie Callebaut. “Ik ben goed voorbereid. Ik word op sommige delen van de rit, zoals in de Alpen, door motards begeleid. En de Triumph Tiger 800 die ik mag gebruiken, is top. Verwarmde handvaten, zitverwarming, het zit er allemaal bij. Veel ervaring heb ik niet. Maar ik wil tegen het einde van de rit zelf mijn ketting kunnen smeren”, lacht ze. Eén van de begeleidende motards is Dirk Baekelandt uit Lendelede, bestuurslid van het Vlastreffen in Kortrijk. “Ik raad haar aan om voorzichtig te rijden. Het grootste gevaar is de vermoeidheid. Ze moet zeker om het anderhalf uur vijf tot minuutjes pauzeren. Om haar concentratie niet te verliezen. Als het regent, moet ze extra opletten. Het wordt hard, zeker omdat het winter is. Het zal in haar kleren kruipen.”

Volg haar avonturen op haar Instagrampagina

Stefanie Callebaut wil op dinsdag 24 december om 10 uur terug op het Mandelaplein in Kortrijk staan. Meer info op de Facebookpagina De Warmste Laars van Italië. Doneren: https://paypal.me/pools/c/8jThrhKJmi. Haar avonturen volgen doe je op haar Instagrampagina: klik hier.