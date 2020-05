Surinaamse ex-agent (33) terecht voor riemslagen aan zoon (12): “Niet de juiste oplossing voor onze discussie” LSI

11 mei 2020

14u08

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 33-jarige ex-agent van Surinaamse afkomst uit Ravels riskeert voor de Kortrijkse strafrechter een celstraf van 9 maanden en een boete van 400 euro voor slagen aan zijn 12-jarige zoon en zijn partner. Zijn zoon sloeg hij met een broeksriem.

Op 6 mei 2019 merkte een buschauffeur in Kortrijk een gewonde jongen zonder schoenen op die aan het wenen was. De man verwittigde de hulpdiensten. De jongen bleek tijdens een discussie met zijn vader Cedrick H. met een broeksriem te zijn geslagen. Zowel op zijn handen, rug, benen en gezicht als op zijn armen waren rode striemen te zien. Vader Cedrick H. bekende, maar volgens hem gebeurde dat slechts één keer. “Het is gewoon niet de juiste manier om onze discussie over school op te lossen”, gaf de vader toe. “In Suriname gebeurt het wel vaker dat je kind een pak rammel krijgt en zich dan op de kamer gaat bezinnen. De emoties zijn hoog opgelopen.” De jongen keerde ondertussen naar zijn moeder en grootouders in Suriname terug.

De discussie met zijn partner ging over geld. “Na een hersenbloeding en ziekenhuisopname ontstonden er financiële problemen en spanningen”, aldus Cedrick H. “Maar ondertussen is alles uitgepraat.” Hij vroeg de rechter er zonder straf of met een werkstraf van af te kunnen komen. “Ik was in Suriname 12 jaar lang politieagent”, vertelde hij aan de rechter. “Misschien ga ik ook hier opnieuw die richting uit. Voorlopig ben ik chauffeur bij Bofrost.” Vonnis op 25 mei.