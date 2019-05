Surfshop SnapperX versterkt Korte Steenstraat Ecologische handelszaak is uniek in onze regio Peter Lanssens

28 mei 2019

17u18 10 Kortrijk De Korte Steenstraat heeft er met SnapperX een echte trekpleister bij. Een in onze regio unieke surfshop, met milieuvriendelijke surfplanken. En waar ook de kledij een ecologische insteek heeft. “We moeten allemaal inspanningen leveren, welke de oorzaken van de opwarming van de aarde ook zijn”, zegt zaakvoerder Tom Nuytens (32) uit Moorsele. Hij verkocht zijn bouwbedrijf om SnapperX te starten.

Er zijn wereldwijd zo’n 30 miljoen surfers. Maar hoe komt een surfshop in de Korte Steenstraat in het winkelwandelgebied van Kortrijk terecht? “Er zijn gelijkaardige shops aan onze kust, maar tussen Gent en Brugge zijn we uniek”, zegt Tom Nuytens. “We kiezen voor Kortrijk omdat je hier het initiatief Kortrijk Zaait (lege winkelpanden samen met eigenaars aan aantrekkelijke huurprijzen bij starters en jonge ondernemers aanbieden, red.) hebt. En we zitten in een groot pand, waar we ook een werkplek hebben. Ook het Franse Biarritz aan de Golf van Biskaje was een optie voor SnapperX, maar daar zouden we te dicht bij de concurrentie gezeten hebben. Snapper verwijst naar een gelijknamige sterke vis, die in alle oceanen rond de evenaar gedijt. De X staat voor wereldwijd.”

Balsahout

Tom Nuytens verkocht zijn bouwbedrijf WSG Project in Lauwe om zijn avontuur met SnapperX aan te kunnen vatten. Hij is overtuigd dat het de goeie beslissing is. “Ik zie tijdens het surfen dat het niet goed gaat met de natuur”, zegt hij. “Zo ligt er overal plastic en afval in de oceanen en op de stranden.” Snapper X verkoopt daarom enkel handgemaakte surfboards, die uit ecologisch geproduceerd balsahout bestaan. Licht (3,2 kilogram), maar heel stevig gemaakt door met een sterk montuur van balsahout te werken. Er worden er nu 300 per jaar gemaakt. Tegen 2020 moeten er dat al 600 zijn. De prijs om zo’n surfboard te kopen schommelt rond de 850 euro.

Herbebossen

De surfboards worden in een fabriek op Oost-Java (Indonesië) gemaakt, nabij Surabaye. De balsabomen planten gebeurt op vier locaties, altijd met een ecologische insteek. “Zo planten we om een voorbeeld te geven in Noord-Sulawesi op het eiland Sulawesi (Indonesië) balsabomen om er een grasland van 120 hectare te herbebossen”, legt Tom Nuytens uit. “Dat is belangrijk omdat het grasland er nu voortdurend in brand schiet. Dat gecombineerd met erosie zorgt voor vervuiling in de aanpalende oceaan, waar algen koraalriffen overgroeien. Een balsaboom groeit heel snel. De boom kan in vijf jaar tijd al ruim twintig meter hoog worden. We hopen dat het grasland er zo snel verdwijnt. We hebben het hier over polycultuur bossen, met een biodivers ecosysteem. Als het lukt, zullen als gevolg de algen op de koraalriffen verdwijnen. Waardoor de algen het koraal niet meer kunnen vergiftigen.”

Kledij

SnapperX is meer dan surfboards alleen. Zo vind je er onder meer ook surftassen en wetsuites van Patagonia Vissla. En allerlei ecologische kledij met bijvoorbeeld ook Wodan Art & Clothing, dat meer op het skatemilieu gericht is. SnapperX ontwerpt verder zelf kledij. SnapperX volgen doe je op Facebook.

De Korte Steenstraat krijgt zo dus verder versterking. Naast SnapperX komt er een nieuwe belevingswinkel van V-Chocolatier by Sweertvaegher. En waar eerst een pitabar zou komen in de Korte Steenstraat, handelaars waren tegen, is nu een Hairdressing Beautysalon geopend. Ook feelgood-winkel OES streek recent in de Korte Steenstraat neer. En eerder opende Nys juweliers een nieuwe winkel in de Korte Steenstraat. Vaste waarde blijft kledingwinkel Brooklyn. De leegstand in de Korte Steenstraat grijpt na enkele moeilijke jaren niet meer om zich heen en blijft nu beperkt tot enkele panden.