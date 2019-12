Superster Olly Wannabe bedankt broers Kas (8) en Juul (7), die groentes voor Pleegzorg Vlaanderen verkochten Peter Lanssens

19 december 2019

08u39 7 Kortrijk Kas (8) en Juul (7) Vandemaele zijn donderdagochtend op een originele en grappige manier in de kijker gezet. Olly Wannabe van de gelijknamige Vlaamse jeugdserie op Ketnet sprak hen in een videoboodschap toe op het podium van de openlucht radiostudio van De Warmste Week op het Mandelaplein. De broers verkochten met Het Tomaatje zelfgekweekte groenten voor Pleegzorg Vlaanderen.

Kas en Juul uit Heule verkochten de groenten vooral tijdens de zomervakantie. Ze zijn afkomstig uit de moestuinen van opa Fred Vanhoutte (64) en papa Matti Vandemaele (38). “Harken, aardappelen rooien, tomaten plukken: ze kunnen het allemaal”, glimlacht opa Fred. De broers verkochten tomaten, courgettes, aardappelen, druiven, bessen, komkommers, paprika, door een tante gemaakte confituur, noem maar op. “De mensen betaalden telkens een vrije bijdrage”, vertelt papa Matti. “Buren, vrienden, familie, ouders van medeleerlingen op school enzomeer, veel mensen kochten groenten. Kas en Juul hadden ook een standje, met groenten op. Ze stonden met hun standje regelmatig op het voetpad voor ons huis in de Molenstraat.”

Hun actie bracht 420 euro op. Ze geven het geld aan Pleegzorg Vlaanderen omdat er een jongen met een pleegbroer in hun school zit. Daar vertellen ze soms over. Papa Matti Vandemaele

420 euro

De broers hebben met Het Tomaatje een naam voor hun bedrijf én een eigen pagina op Facebook. Ze hebben ook eigen t-shirts en truien en een bord van Het Tomaatje. “Vorig jaar verkochten ze groenten voor het plezier. Nu wilden ze iets voor De Warmste Week doen”, zegt papa Matti. “Hun actie bracht 420 euro op. Ze geven het geld aan Pleegzorg Vlaanderen omdat er een jongen met een pleegbroer in hun school zit. Daar vertellen ze soms over. Kas en Juul zitten in het derde en tweede leerjaar van de Mariaschool in Harelbeke.”

De volgende keer kweken jullie best bananen, want die komkommers zijn toch maar niets. Superster Olly Wannabe

Bananen kweken

De broers vonden het fantastisch donderdagochtend, op het podium van de openlucht radiostudio bij StuBru-presentator van dienst Joris Brys. Vooral toen ze verrast werden met een videoboodschap van Olly Wannabe. “De volgende keer kweken jullie best bananen, want die komkommers zijn toch maar niets”, grapte de Ketnet-superster onder meer. Olly Wannabe bedankte de broers verder voor hun inspanningen. “Het was heel leuk om naar Olly te luisteren”, lachen Kas en Juul. “We hadden wel wat angst om hier te staan, maar het was plezant. Onze vriendjes gaan een beetje jaloers zijn”, aldus de broers. Ze hadden er ook plezier in om Olly Wannabe te imiteren, donderdagochtend. Tot slot nog dit: de guitige broers beloven volgend jaar weer groenten te verkopen. Wie een kijkje wil nemen op hun Facebookpagina: klik hier.