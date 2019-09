Superfan Gianni uit Kortrijk zwaait ‘de Bob’ definitief uit in De Efteling: “Onbeschrijflijk verlies” Kees Klijn - Matthias Van den Bossche

02 september 2019

18u14

Bron: AD.nl 0 Kortrijk Fans hebben zondagavond de bobsleebaan in de Efteling definitief uitgezwaaid. Eén van hen was Gianni Rigole die vanuit woonplaats Kortrijk voor dag en dauw vertrok om afscheid te nemen van de achtbaan, een van de prominente attracties van het Nederlandse pretpark.

Gianni nam de trein naar Breda en vervolgens de bus naar Kaatsheuvel (Noord-Brabant). Hij moest erbij zijn. “Ik was vijf jaar toen ik op schoolreis mijn eerste achtbaan meemaakte, de Bob”, aldus de bijna-veertiger tegenover onze collega’s van BN De Stem. “Dat heeft zo veel indruk op mij gemaakt, al 24 jaar op rij kom ik terug. Mooie herinneringen én vrienden aan overgehouden. Dat de bobbaan ermee stopt voelt als een onbeschrijflijk verlies.” Toch heeft Gianni uitgebreid afscheid kunnen nemen want hij mocht gisteren liefst acht maal mee.



De Efteling probeerde om het definitieve einde zo vrolijk mogelijk te maken. Schlagermuziek zorgde meermaals voor polonaises aan de attractie. Rond 20.30 uur mochten de zes medewerkers van de attractie plaatsnemen in een karretje waarna hun opgetrommelde collega’s in de controlekamer het sein op groen zetten voor het allerlaatste ritje.

De Bobsleebaan werd op 4 april 1985 in gebruik genomen. Het concept van de destijds 3 miljoen euro kostende attractie: in 2 minuten en 10 seconden met 60 kilometer per uur een afdaling van in totaal 20 meter maken. Vanwege de ouderdom kreeg de Bob steeds vaker met mankementen te kampen. Zo botsten twee sleeën een keer op elkaar bij regenachtig weer.



De achtbaan wordt nu afgebroken, om plaats te maken voor de nieuwe rollercoaster Max & Moritz. De ‘Zwitserse thematisering’ die de Bob had, blijft bewaard, net als het stationsgebouw. Max & Moritz is een ‘dubbele familie-achtbaan’ die speciaal geschikt is voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. De achtbaan kost de Efteling 15 miljoen euro en gaat volgend voorjaar open.

Zelden zo’n gezellige begrafenis meegemaakt. #Efteling #dagmooieBob pic.twitter.com/KKy8fmISEW Team Looopings(@ teamlooopings) link