Stuur jij ook een kaartje naar de bewoners van Sint-Jozef? Joyce Mesdag

17 december 2019

21u21 7 Kortrijk Woonzorgcentrum Sint-Jozef roept de inwoners van Kortrijk, en eigenlijk ook daarbuiten, op om een kerstkaartje te sturen naar hun ‘eenzame’ bewoners.

“De kerstperiode is traditioneel een periode waarin we familie en vrienden opzoeken”, zegt schepen Philippe De Coene (sp.a). “Ook de meeste bewoners in de woonzorgcentra krijgen tijdens de feestdagen een extra bezoekje van hun kinderen en kleinkinderen. Helaas zijn er ook heel wat bewoners die geen familie of vrienden (meer) hebben en het tijdens de feestdagen dus extra moeilijk hebben. Het personeel van woonzorgcentrum Sint-Jozef doet daarom een warme oproep om massaal wenskaartjes te sturen, zodat ook zij niet in de kou blijven staan. Zo wordt de eindejaarsperiode ook voor hen wat feestelijker en onze stad weer wat warmer.”

Kaartjes mogen gestuurd worden naar:

WZC St Jozef

‘Wenskaart voor bewoners’

Condédreef 16

8500 Kortrijk