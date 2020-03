Stuttingswerken nodig aan instabiel dak bij renovatiewerken LSI

26 maart 2020

17u57

Bron: LSI 0 Kortrijk De brandweer van de zone Fluvia rukte donderdagnamiddag uit naar de Kuurnsesteenweg in Kortrijk. Bij renovatiewerken vertoonde het dak van een woning instabiliteit.

Aannemers hadden net de goot van de rijwoning verwijderd toen ze vaststelden dat het dak niet meer stabiel was. Ze belden dan maar de brandweer, maar die kon weinig doen. Het was vooral de taak van de aannemer om de stabiliteit te verzekeren. De brandweer zorgde er samen met de politie wel voor dat het koppel niet meer in hun woning zou verblijven tot zolang de nodige stuttingswerken waren uitgevoerd. Een deel van de Kuurnsesteenweg is preventief ook afgesloten. De brandweermannen droegen één voor één een mondmasker om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.